Guia Mendoza: onde ir, comer, se hospedar e, claro, beber muito bem na região

Você nem precisa ser um grande apreciador de vinhos para saber que Mendoza é uma das mais famosas regiões produtoras de vinho do mundo. Basta olhar as prateleiras dos supermercados para se deparar com rótulos vindos diretamente do país vizinho ao Brasil.

Além das vinícolas mundialmente famosas, aqui é possível desfrutar de hospedagens que oferecem luxo, requinte e conforto atreladas a experiências voltadas ao vinho. De quebra, também somos presenteados com paisagens estonteantes.

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Veja os melhores multivitamínicos de 2023 com o guia do Lance!Saiba os benefícios e escolha o melhor multivitamínico para a sua rotina! Dux, Pharmaton e Nutralin estão entre as marcas mais famosas. Consulte Mais informação ⮕

Melhores marcas de Coenzima Q10: Guia atualizadoVeja para que serve a e quais são as melhores marcas de Coenzima Q10: Vitafor, Nutrify e Essential Nutrition estão entre as principais. Consulte Mais informação ⮕

Dani Filomeno indica: 10 vinícolas e vinhos imperdíveis em MendozaSinônimo de taça cheia e boa mesa, Mendoza, na Argentina, possui uma variedade interessante de produtores e de rótulos; confira as escolhas da nossa apresentadora e expert no assunto Consulte Mais informação ⮕

'Five Nights at Freddy's', 'Mavka', 'O assassino', 'Hypnotic' e mais: as estreias da semanaGuia traz as produções que entram em cartaz em 26 de setembro Consulte Mais informação ⮕

Lei inclui guia-intérprete no rol de profissionais de LibrasSanção ainda faz outras modificações; pessoas capacitadas nos termos da lei anterior terão seis meses para se habilitar Consulte Mais informação ⮕

Mendoza: vinícolas e restaurantes para incluir em seu roteiro no Vale do UcoCom um cenário de tirar o fôlego, o Vale do Uco é conhecido por sua elevada altitude e características únicas que resultam em vinhos de excelente qualidade aos pés da Cordilheira dos Andes Consulte Mais informação ⮕