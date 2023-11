Guia de Compras: TVs 4K e 8K para comprar na Black Friday

A contagem regressiva para a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (24), já começou, e a TV é um dos itens mais procurados pelos brasileiros durante o período de promoções. O Guia de Compras selecionou 17 modelos de smart TVs com resolução 4K e 8K, com tamanhos de tela entre 42 e 85 polegadas. Os preços dos aparelhos variam de R$ 1.300 a R$ 28.000. Veja a lista a seguir com os modelos de TVs 4K e 8K e se atente às dicas do que observar na hora da compra ao final da reportagem.





Guia de Compras: Ar-CondicionadoComprar um aparelho de ar-condicionado para refrescar a casa ou o escritório no calor é uma boa ideia. Mas, diferente dos modelos de ar-condicionado portátil, é preciso primeiro descobrir o valor certo em BTUs (unidade de potência que o aparelho atinge por hora para resfriar o ambiente), para não "faltar" ou "sobrar" frio no local de instalação. Para isso, o mais indicado é confirmar com um profissional especializado, que pode ser indicado pelo fabricante do produto, se o modelo desejado é a melhor escolha. Esse técnico também vai cuidar da instalação do ar-condicionado, que requer especialização para furar as paredes da casa, passar as tubulações e realizar o procedimento de forma correta. Também é bom prestar atenção na avaliação de consumo fornecida pela Procel e pelo Inmetro e escolher um aparelho na categoria A, que tem maior eficiência energética. No caso dos condomínios, também vale checar com o zelador e a administração se a rede elétrica do prédio comporta um equipamento desses, que gasta mais energia.

