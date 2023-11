Guia de Compras: Ar-Condicionado

Compra r um aparelho de ar-condicionado para refrescar a casa ou o escritório no calor é uma boa ideia. Mas, diferente dos modelos de ar-condicionado portátil, é preciso primeiro descobrir o valor certo em BTUs (unidade de potência que o aparelho atinge por hora para resfriar o ambiente), para não "faltar" ou "sobrar" frio no local de instalação.

Para isso, o mais indicado é confirmar com um profissional especializado, que pode ser indicado pelo fabricante do produto, se o modelo desejado é a melhor escolha. Esse técnico também vai cuidar da instalação do ar-condicionado, que requer especialização para furar as paredes da casa, passar as tubulações e realizar o procedimento de forma correta. Também é bom prestar atenção na avaliação de consumo fornecida pela Procel e pelo Inmetro e escolher um aparelho na categoria A, que tem maior eficiência energética . No caso dos condomínios, também vale checar com o zelador e a administração se a rede elétrica do prédio comporta um equipamento desses, que gasta mais energia





