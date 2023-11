Guerras na Ucrânia e Israel aumentam demanda por defesa, gerando temor por escassez de armas

Autoridades de defesa ocidentais temem que, com Israel entrando em guerra enquanto o Ocidente luta contra a Rússia por conta da Ucrânia, não haverá projéteis de artilharia e outras armas suficientes para manter ambos os aliados na luta.

Manifestantes acusam os Estados Unidos de “apoiar o agressor”. Embaixada dos EUA aconselha medidas de segurança para cidadãos americanos que vivem na regiãoMaría Corina Machado foi proibida pelo governo Maduro de concorrer a cargos públicos por 15 anos. Mesmo assim obteve uma vitória esmagadora nas primárias das eleições presidenciais do ano que vem

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação. Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Israel conduz exército próximo da fronteira com LíbanoCom tanques e soldados, Israel conduz exercício militar próximo à fronteira com o Líbano. As forças israelenses conduziram um exercício militar perto de sua fronteira com o Líbano na quinta-feira, 26. Consulte Mais informação ⮕

Conflito entre Israel e Hamas completa 3 semanas com operações intensificadas na Faixa de GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza tem dia mais intenso de bombardeios desde início do conflito com IsraelComo consequência dos atos israelenses, houve uma interrupção dos serviços de comunicação no enclave Consulte Mais informação ⮕

Assembleia-Geral da ONU aprova resolução sobre guerra Israel-Hamas com 120 votos a favorA resolução aprovada reafirma o direito internacional humanitário e apela a uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada, e que conduza à cessação das hostilidades Consulte Mais informação ⮕