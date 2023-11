Guerras, inflação e saúde: entenda por que brasileiros estão mudando os hábitos de consumo

Os brasileiros estão mais cautelosos com seus gastos e mudando seus hábitos de consumo.

"Dentro de casa, quando não estou em um cômodo eu apago as luzes, uso o ar-condicionado somente quando o calor está muito insuportável, fecho a torneira quando estou escovando os dentes, fecho o chuveiro na hora de me ensaboar e no prédio que eu moro tem coleta seletiva", comenta. Essas atitudes, segundo Vanessa, vão além da questão de sustentabilidade, mas também se relacionam diretamente com uma melhor gestão do orçamento.

O levantamento cita, por exemplo, os conflitos geopolíticos que têm acontecido nos últimos meses — como a guerra na Ucrânia e os ataques entre Israel e Hamas. Além disso, o estudo também aborda a crescente pressão inflacionária ao redor do mundo e as mudanças nas cadeias de suprimentos. headtopics.com

"Essa situação de endividamento e inadimplência gera uma pressão no consumidor, que acaba tendo que tomar medidas práticas na hora da compra, como redução de gastos em itens não essenciais ou procura por maiores vantagens oferecidas pelos varejistas, como melhor custo benefícios, promoções, dentre outras", afirma a executiva. A designer Vanessa, por exemplo, também sentiu esses efeitos.

Mudança de prioridades O cenário de preços maiores e orçamento mais apertado faz com que os consumidores não apenas voltem suas atenções para suas questões financeiras, como também reavaliem suas prioridades. headtopics.com

Jovem com autismo que quase não fala cria mentalmente sinfoniaGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar Consulte Mais informação ⮕

Junior lança primeiro trabalho em carreira solo; veja clipe da música ‘De Volta pra Casa’Glorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕

Fãs visitam prédio de 'Friends' em Nova York após morte de Matthew PerryGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕

Ônibus queimados e moradores sitiados: a rotina de medo nos bairros dominados por milícias no RioGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕

'Bora vender vibrador?': Veja como mãe e filha se uniram para empreender no mercado eróticoGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕

'Ali estava indo uma parte da minha vida', diz mãe de aluna de escola alvo de ataque em SPGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕