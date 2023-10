Guerra no Oriente Médio: ONU aprova resolução exigindo cessar-fogo imediato

Por 120 a 14 a Assembleia das Nações Unidas aprovou, nesta 6ª feira (27.out), uma resolução de autoria da Jordânia e dos países árabes que pede trégua humanitária para proteção de civis no conflito entre Israel e o grupo Hamas.

A Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU) ainda rejeitou uma resolução do Canadá para uma condenação direta do Hamas como um grupo terrorista. O Brasil votou a favor.

