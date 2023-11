Guerra Israel-Hamas: o pai que perdeu 11 familiares em explosão em Gaza

Khalil mostra um vídeo no seu telefone. Rosa usa a mesma camisola azul e está de mãos dadas com dois primos mais velhos. Os três dançam em círculo. Khalil é um homem de fala tranquila, de 36 anos, engenheiro de computação no hospital Al-Najjar, em Rafah, e pai de quatro filhos pequenos: Ibrahim, de nove anos; Amal, cinco anos; Kinan, dois anos e meio, e Rosa, a filha mais nova.Virou um monte de alvenaria e metal, objetos domésticos e alguns brinquedos infantis. Um pequeno tambor. Um piano de brinquedo."Uma bomba enorme explodiu", ele disse a um repórter da BBC que o acompanhava pelo local do ataque.

Sua esposa ficou gravemente ferida. Ela está em tratamento contra queimaduras e outros ferimentos sofridos quando a casa desabou.Khalil já conhecia a guerra em Gaza. A pequena faixa de terra - com uma área total de apenas 365 km2 - tem sido palco de conflitos implacáveis ao longo de décadas."Lembro-me que, na guerra de 2014, minha esposa estava grávida", lembra ele,"e nossos vizinhos foram bombardeados.

Khalil ainda procura o corpo de sua irmã sob os escombros. E ele precisa dar apoio a sua esposa no hospital. Os filhos se foram.

