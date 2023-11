Guerra entre Israel y Gaza, en directo | Los tanques israelíes avanzan en su ofensiva y llegan a las afueras de Ciudad de Gaza

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del conflicto árabe-israelí. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete. Fuerzas terrestres del ejército israelí, tanques e infantería, han llegado este lunes a las afueras de Ciudad de Gaza, la mayor urbe de la Franja, tras haber avanzado desde el este del enclave palestino hacia su interior, según informan las agencias Efe y AFP y el diario israelí Haaretz citando a testigos.

Uno de los portavoces militares israelíes ha asegurado que los soldados están “avanzando gradualmente de acuerdo al plan”. En paralelo, la Media Luna Roja Palestina ha alertado esta mañana de que el ejército israelí sigue bombardeando las inmediaciones del hospital Al Quds, en Ciudad de Gaza, donde hay 400 pacientes en cuidados intensivos y 14.000 personas refugiadas.

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Túneis, reféns, drones-bomba e armadilhas: os desafios de Israel em uma guerra urbana em GazaAs forças israelenses enfrentam um Hamas disposto a tudo, com um contingente maior, anos de preparo e conhecimento minucioso do terreno onde será a batalha Consulte Mais informação ⮕

Las imágenes de la guerra entre Israel y Gaza del 29/10/2023, en imágenesUn hombre sostiene el cuerpo de un menor antes de ser enterrado en Jan Yunis, este domingo. Consulte Mais informação ⮕

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação. Consulte Mais informação ⮕

Guerra entre Israel y Gaza, en directo | Israel anuncia que entra en una nueva fase de la guerra en GazaEl ministro de Defensa afirma que la operación militar en el interior de la Franja “continuará hasta que se emita una nueva orden” | El ejército israelí sigue dentro del enclave palestino tras la peor noche de bombardeos aéreos Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Oriente Médio: Israel aperta ataques em Gaza; lideranças do Hamas foram mortasO bloqueio quase total às telecomunicações em Gaza cria o perigo de acobertar 'atrocidades maciças', advertiu, nesta sexta-feira, 27, a organização Human Rights Watch (HRW) Consulte Mais informação ⮕