Guerra entre Israel e palestinos já deixou ao menos 10 mil mortos, mostra levantamento

com/watch?v=l7d1jR6OKO8&ab_channel=CNNBrasil Conforme noticiado pela Al Jazeera no mesmo dia, os recentes confrontos com o exército israelense na Cisjordânia resultaram na morte de 127 pessoas. Até agora, o lado palestino relatou um total de 8.923 mortes no conflito em curso. Israel ainda não divulgou informações oficiais e verificadas sobre o número de vítimas israelenses no conflito. A mídia israelense relatou na segunda-feira (30) 1.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Hamas mantém 240 reféns na Faixa de Gaza, diz IsraelSegundo contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa israelenses, o número não é definitivo e pode aumentar...

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Soldados de Israel travam combates dentro dos túneis do Hamas na Faixa de GazaSoldados israelenses enfrentam combatentes do Hamas dentro da vasta rede de túneis construídos pelo movimento islâmico sob as cidades da Faixa de Gaza

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: A 'segunda etapa' da guerra entre Israel e HamasGunther Rudzit, cientista político, comenta a expansão das ações por terra e os riscos do surgimento de novas frentes de combate na Cisjordânia e Líbano

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Número de mortes na guerra entre Israel e Hamas se aproxima de 10 milNúmero de mortes na guerra entre Israel e Hamas se aproxima de 10 mil

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Guerra entre Israel e Hamas causou mais de 10 mil mortesDas vítimas, 8.796 são palestinos em Gaza e 1.405 são israelenses; esse é o 26º dia de conflito

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕