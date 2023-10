Guerra de Israel: embaixada perde contato com brasileiros em Gaza

A embaixada do Brasil na Palestina informou que perdeu o contato com os brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Os intensos bombardeios realizados pelo Exército de Israel na região provocaram uma interrupção no sinal de internet em Gaza.

Um comunicado da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino afirmou que perdeu completamente o contato com a sala de operações em Gaza e com todas as equipes que operam no terreno. Expansão das operações O Exército de Israel anunciou que está “expandindo as operações terrestres” na Faixa de Gaza O anúncio ocorre no momento em que a CNN relatou que uma grande série de explosões atingiu a cidade de Gaza na noite de sexta-feira.

