Guardiola rebate lenda do United por chamar Haaland de 'jogador de 4ª divisão': 'Será que ele é um técnico de 3ª divisão?'"Eu não concordo com ele. Absolutamente não. Será que ele é um treinador de segunda ou terceira divisão? Não penso assim. Eu fico surpreso quando isso vem de ex-jogadores. A memória desaparece rápido.

Eles falharam mil vezes, um milhão de vezes, e ficavam magoados quando eram criticados por ex-jogadores”, disse Guardiola. “Ele é o melhor atacante do mundo e nos ajudou a vencer o que vencemos na última temporada. A razão pela qual não criamos muitas chances contra o Arsenal não foi o Haaland. Nós precisamos de mais presença no último terço, com mais jogadores”, explicou o técnico. Atleta profissional entre o final dos anos 1980 e início dos 2000, Roy Keane foi um dos grandes nomes da história recente do Manchester Unite

