Guarda Municipal de Volta Redonda inicia curso de formação para novos agentes

Os aprovados no último concurso público da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), realizado em 2018, deram início nesta terça-feira (2) ao curso de formação. O grupo formado por 27 alunos passa por capacitação a fim de estarem aptos a executarem atividades nas ruas da cidade. A previsão é que a formação dure aproximadamente 100 dias. Depois de formados, a expectativa é que eles reforcem principalmente ações de trânsito.

Ao longo desse período, os novos guardas municipais passarão por instruções teóricas e práticas, de acordo com a matriz curricular nacional para formação de guardas municipais, entre elas a formação de agentes de trânsito – que os tornarão habilitados a fiscalizar o trânsito.O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, deu as boas-vindas aos novos agentes e destacou a importância da chegada deles a todo o sistema de segurança pública de Volta Redonda

