Grupos de gastronomia investem em marcas com perfis diferentes para conquistar consumidores

Grupos trocam lógica de rede pela de múltiplas bandeiras a fim de reduzir os custos e ampliar a chance de serem escolhidos pelo consumidor. Foi-se o tempo em que bastava um cardápio original aliado a uma boa decoração para turbinar o faturamento de um restaurante e logo multiplicar o negócio em uma lucrativa rede.

Desde o fim das restrições da pandemia, o setor vem retomando musculatura com investimentos milionários dos grupos de gastronomia para conquistar a escolha dos consumidores ávidos por experiências fora de casa, mas agora com uma estratégia diferente. Em vez de expandir redes padronizadas, as companhias estão investindo na criação de marcas com perfis diferentes, na tentativa de fisgar todos os tipos de clientes e seus diferentes gostos





