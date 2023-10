Grupo Vou Pro Sereno agita a Praça de São Vicente no 'Canta Belford Roxo' nesta sexta-feira

Belford Roxo – O grupo de pagode, Vou Pro Sereno, é a grande atração desta noite de sexta-feira (27), do Projeto “Canta Belford Roxo”, a partir das 19h, na Praça de São Vicente, em Belford Roxo.

O projeto com shows gratuitos é uma iniciativa da Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura. A abertura do evento será com o cantor Juninho e nos intervalos o DJ WAV promete não deixar a galera parada. O projeto “Canta Belford Roxo” faz parte do calendário cultural da cidade até o dia 31 de dezembro.

Brasil Manchetes

