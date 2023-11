Grupo RBD encerra passagem pelo Brasil com momentos icônicos

O grupo RBD encerra a sua passagem pelo Brasil com a "Soy Rebelde Tour" neste domingo (19), após oito shows realizados no país, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas, durante a passagem, o grupo mexicano mostrou ser bem brasileiro e até merecedor de CPFs. A banda e reuniu pela primeira vez após um hiato de 15 anos para uma turnê internacional, com apresentações nos Estados Unidos, México e Brasil.

A passagem em terras brasileiras teve vários momentos emocionantes, engraçados e icônicos para os fãs. Por isso, separamos alguns dos principais momentos registrados até o momento, enquanto eles se preparam para a última apresentação no Brasil. Vestiram a camisa - literalmente Os integrantes da banda Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez arriscaram o português em suas apresentações e comemoraram o retorno aos palcos brasileiros usando diferentes trajes com a bandeira do Brasil. Eles vestiram a camisa - e literalmente, pois diversos figurinos foram estampados com a bandeir





🏆 2. CNNBrasil » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

RBD: veja o que esperar da turnê Soy Rebelde, que chega hoje ao BrasilGrupo mexicano fará oito apresentações no país

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

RBD faz primeiro show no Rio, na turnê Soy RebeldeCentroavante anota três gols, garante a vitória e amplia as chances de título do Tricolor

Fonte: g1 - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Fã do grupo RBD contrai herpes ocular durante showBrenda Freitas, fã do grupo RBD, contraiu herpes ocular durante um show. Saiba mais sobre essa doença e como se prevenir.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Fãs do RBD enfrentam dificuldades na compra de ingressos para shows no BrasilDesde janeiro de 2023, os fãs do RBD, o grupo musical criado a partir da novela mexicana "Rebelde", vivem com a expectativa nas alturas no Brasil. Sites com instabilidade, filas, empurrões, choro e muita reclamação marcaram a venda de ingressos para os shows que acontecem em novembro no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

RBD no Brasil: os melhores momentos até agoraA passagem do grupo mexicano RBD pelo Brasil está rendendo bons momentos para os fãs e para os cinco integrantes. Listar os melhores é um desafio até para os mais fanáticos, mas nós tentamos. Com quatro shows realizados, dois no Engenhão, no Rio de Janeiro, e dois no Morumbi, em São Paulo, discursos emocionantes, plateias calorosas e muita nostalgia marcaram esse reencontro. Veja os melhores momentos (até aqui): Looks em verde, amarelo e azul A abertura da primeira apresentação do RBD no Brasil, no Rio de Janeiro, com os integrantes vestidos com as cores da bandeira do país. "Eu voltei para a minha casa" + Sálvame O primeiro discurso emocionado da Anahí em solo brasileiro e a primeira apresentação de Sálvame. "12 anos depois eu voltei para a minha casa, para minha casa! Tenho que ser honesta e sincera, ainda não falo português ", começou Anahí. "A vida passou, os anos passaram. Hoje tenho 40 anos, sou mãe. Eu esqueci de muitas coisas, mas você eu nunca, nunca, nunca, poderia esquecer Brasil! É muito bom estar aqui. Amo vocês!"

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Primeiro show do RBD no Brasil termina em arrastão no Rio de JaneiroVídeos mostram momentos de correria no entorno do Estádio Nilton Santos; Polícia diz não ter sido acionada

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »