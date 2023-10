Grupo político do Flamengo se manifesta contra renovação de Gabigol

, o FLAFUT se manifestou contrário à renovação de contrato de Gabigol. Em nota, a classe reconheceu a importância histórica do jogador para o Rubro-Negro, mas bateu na tecla de que"não há justificativa para renovação em face da atual perfomance" do atleta.Flamengo e Gabigol já estão alinhados em relação ao novo contrato, e a renovação está bem encaminhada.

O grupo FLAFUT espera que a atual diretoria não renove o contrato do atleta GABRIEL BARBOSA por valores acima dos atuais, já exorbitantes, e por tempo que engesse decisões futuras de outras diretorias. Não há justificativa para renovação em face da atual performance do jogador.

As partes técnica, física, mental e disciplinar de GABIGOL estão claramente aquém do que foi contratado para entregar. E já entregou. A diretoria deveria adequar o novo contrato para um patamar mais adequado ao rendimento, introduzindo metas e premiações por desempenho. headtopics.com

Caso apareça outro clube, de menor expressão, com proposta oficial cobrindo o valor oferecido pelo FLAMENGO, o FLAFUT será o primeiro a se manifestar em defesa da diretoria."Gabigol pode ser considerado o segundo maior ídolo da história do Flamengo?

