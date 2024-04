Grupo fornece ajuda humanitária na Faixa de Gaza

Grupo é o maior fornecedora de alimentos na Faixa de Gaza depois da ONU e se descascou pelos seus esforços ousados para entregar ajuda humanitária ao enclave, como a construção de um cais improvisado, a World Central Kitchen (WCK) surgiu em 2010 com o terremoto devastador do Haiti. Na ocasião, Andrés trabalhou com chefs locais para cozinhar e distribuir alimentos, montado cozinhas e fazendo pratos ao lado de pessoas atingidas pelo desastre

