Grupo é preso por extorsão e sequestro

Até o momento, a polícia prendeu 2 homens e 2 mulheres. Autoridades continuam investigando o envolvimento de outras pessoas no crime. O grupo detido foi indiciado por crimes como extorsão mediante sequestro, lavagem de dinheiro e associação criminosa à receptação. O caso está sendo investigado pela Divisão Antissequestro (DAS).

Marcelinho Carioca não foi reconhecido pelos criminosos, diz mulher sequestrada com ex-jogador Eliane de Amorim, 30 anos: Ela contou à polícia que estava desempregada e que se encontrou com Jones -- um dos outros presos -- horas antes de Marcelinho ser encontrado. Durante o encontro, Jones pediu emprestado a conta bancária de Eliane para um suposto negócio. Segundo ela, Jones teria dito que a pagaria. Entretanto, Eliane nega ter recebido qualquer valor. Ela foi indiciada por associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro. Wadson Fernandes Santos, 29 anos. Ele informou às autoridades que conhece Jones. Segundo Wadson, Jones teria perguntado se ele tinha uma conta bancária para receber dinheiro





Terranoticiasbr » / 🏆 29. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Da 3ª divisão ao Mundial: veja o que Manchester City e Fluminense têm em comumNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Planos do PCC contra autoridades entram no caminho de Dino rumo ao STFPlanos do PCC contra autoridades entram no caminho de Dino rumo ao STF

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Avanço do mar desloca comunidades e desafia cientistas e autoridades na costa oceânica do AmapáMudanças na foz do rio Amazonas aumentam erosão nas ilhas e salinização da água; não há dados para entender fenômeno, alertam pesquisadores

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Abuso psicológico: entenda como até mulheres 'empoderadas' sofrem violência patrimonial e como evitarEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Código VIP Pinnacle: Ganhe até 200 giros gratuitosConfira, neste guia, uma análise completa sobre o código VIP Pinnacle. Assim, saiba sobre sua disponibilidade, o que ele oferece e outros aspectos.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Promoções de jogos para Xbox com até 95% de descontoConfira as 40 principais promoções de jogos para Xbox One, Xbox Series S e Series X com até 95% de desconto em mídia física e formato digital. Destaques incluem Blasphemous, Ashen, Bayonetta, Quantum Break e Deadlight: Director's Cut.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »