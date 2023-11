Grupo de trabalho da Câmara propõe medidas para combater a violência em escolas

Um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados propõe medidas para combater a violência em escolas no Brasil, como a instalação de equipamentos de segurança e a criação de uma pensão para vítimas e familiares. O projeto conta com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, e tem expectativa de aprovação ainda este ano.





jornalextra » / 🏆 6. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Câmara dos Deputados aprova taxação de offshores e super-ricosCâmara dos Deputados aprova taxação de offshores e super-ricos

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Câmara dos Deputados aprova imposto de até 22,5% para rendimentos com bitcoin e criptomoedasProjeto de Lei que determina tributação de até 22,5% para rendimentos com bitcoin e outras criptomoedas no exterior agora segue para análise do Senado

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Bancada do RJ na Câmara dos Deputados pressiona Castro por plano de segurançaEstado enfrenta onda de violência promovida pelo crime organizado

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Câmara dos Deputados aprova taxação dos chamados fundos exclusivos e das offshoresA expectativa do Ministério da Fazenda é que o dinheiro ajude a melhorar as contas do governo. Uma das metas da nova regra fiscal aprovada no Congresso Nacional é zerar o déficit público em 2024.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Presença de Dino na Câmara gera confusão entre deputadosDino ameaçou evocar o regimento da Casa por “quebra de decoro” e o clima ficou tenso, inclusive, com a presidente do colegiado

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Republicano é eleito para presidir Câmara dos Deputados dos EUA; saiba quem éEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »