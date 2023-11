Grupo de Papais Noel passeia pelo Rio de Janeiro após formatura; acompanhe

No caminho de volta para a escola, eles receberam seus diplomas de graduação, que dá a qualificação para trabalhar na função "oficialmente", e ainda ganharam a chave dourada que simboliza o início da temporada de Natal.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BAND.COM.BR: Polícia Federal combate grupo criminoso que atua em Rio das PedrasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Frota de blindados de luxo, embarcações e imóvel de R$ 2 milhões em Angra: os bens da milícia de Rio das Pedras na mira PF e do MPTrês homens apontados como chefes do grupo paramilitar atuante em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, foram presos

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: TV Brasil ilustra derrota de Bolsonaro e Braga Netto com... papais-noéis sorridentesTV Brasil ilustra derrota de Bolsonaro e Braga Netto com... papais-noéis sorridentes

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Final da Libertadores: Boca Juniors embarca para o Rio com festa da torcidaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Polícia investiga vazamento de montagens com nudes de alunas em colégio do RioA suspeita é que estudantes tenham utilizado inteligência artificial para 'remover' as roupas das colegas

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Bolsonaro escolhe Ramagem para pré-candidato do PL no Rio, afirma Valdemar Costa NetoNome do deputado federal ganhou força após Braga Netto ser declarado inelegível pelo TSE

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕