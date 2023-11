Grupo de manifestantes pró-Palestina invade aeroporto na Rússia e ameaça israelenses

Um aeroporto na cidade de Makhatchkala, no sul da Rússia, foi fechado temporariamente neste domingo (29) após um grupo de manifestantes pró-Palestina invadir a pista de pouso. . O grupo protestava contra as ações do governo israelense em Gaza.

Em vídeos obtidos pela Reuters, é possível ver um grande número de pessoas entrando no terminal aéreo e invadindo instalações internas do aeroporto. Relatos da mídia russa informaram que israelenses no local foram ameaçados pelos manifestantes. Em comunicado, o Ministério de Relações Exteriores de Jerusalém solicitou que as autoridades russas protegessem os israelenses e judeus em suas jurisdições.

