Grupo de Lira quer vice-presidências da Caixa; Planalto prega cautela

Partidos como PSD, União Brasil e Republicanos pleiteiam essas vice-diretorias, que tratam de temas como o programa "Minha Casa, Minha Vida"Após conseguir derrubar Rita Serrano do comando da Caixa, o grupo de Arthur Lira (PP-AL) pressiona o Palácio do Planalto a ceder, o quanto antes, a ceder as. Ou seja: o Centrão teria o direito de indicar não somente o presidente do banco, como seus diretores.

Partidos como PSD, União Brasil e Republicanos pleiteiam essas vice-diretorias, que tratam de temas como habitação e o financiamento de programas como o Minha Casa, Minha Vida. O PT quer manter na vice-presidência de habitação Inês Magalhães, que houve conta com o apoio do ministro das Cidades, Jader Filho.

O temor de ministros como Rui Costa, da Casa Civil, é que o governo federal não tenha mais capacidade de barganha com o Centrão caso entregue todos os cargos estratégicos da Caixa para o grupo de Lira. headtopics.com

