Grupo Afoxé Filhos de Gandhi é declarado bem cultural do Rio de Janeiro

O grupo Afoxé Filhos de Gandhi foi declarado bem cultural da cidade do Rio de Janeiro. O decreto publicado nesta terça-feira (2) pela prefeitura leva em consideração a história do grupo, inspirada na organização baiana Afoxé Filhos de Gandhy. 'O Filhos de Gandhi carioca tem peculiaridades próprias: tem uma formação afrocultural centrada na exaltação das tradições de matrizes africana que permeiam a cultura afrocarioca, na região conhecida como Pequena África.

É importantíssimo reconhecê-los como patrimônio cultural dos cariocas. Hoje é um grande dia', disse o coordenador de Promoção da Igualdade Racial, Yago Feitosa. O decreto reforça a importância cultural da herança da língua iorubá - expressada nos cânticos e rituais do grupo Afoxé Filhos de Gandhi -, do ritmo ijexá, da manifestação religiosa do candomblé e, de forma geral, da dança e dos ritos típicos da tradição afrodescendente no Rio de Janeiro

