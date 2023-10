Gripe Aviária: RS realiza ações de monitoramento para manter doença longe das granjas

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi) tem realizado ações estratégicas de vigilância em saúde para conter a gripe aviária no litoral do Estado, onde há a maior concentração de casos.

Sabemos dos riscos que a doença oferece, e as equipes da Seapi têm trabalhado em ações de vigilância ativa para levar informações para a população e conscientizar sobre medidas que são necessárias neste momento', explica o secretário da Agricultura, Giovani Feltes, em nota divulgada pela Seapi.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Centenas animais marinhos morrem de gripe aviária no RSA infecção em humanos é rara, mas as autoridades pedem que as pessoas não toquem nem se aproximem dos animais mortos ou doentes. Consulte Mais informação ⮕

Rioluz aumenta o número de equipes de manutenção de iluminação da cidadeRioluz aumenta o número de equipes de manutenção de iluminação da cidade Consulte Mais informação ⮕

Tite não tirou Pulgar só por gripe e testa Flamengo com Matheuzinho de volantePosição tem poucas opções com capacidade de defender e atacar Consulte Mais informação ⮕

Muchas empresas ofrecen vacunar de la gripe: ¿me debería poner la inyección este otoño?El pinchazo está sobre todo recomendado para personas mayores de 60 años o con enfermedades que las hagan vulnerables. Este año, por primera vez, el plan incluye a niños menores de cinco años Consulte Mais informação ⮕

Como estão os emprestados do Flamengo e quem pode ganhar espaço com Tite em 2024?Clube carioca possui quatro jogadores emprestados a outras equipes Consulte Mais informação ⮕

Veja o que esperar dos brasileiros nesta quinta de Liga EuropaCinco brasileiros devem atuar por suas equipes nesta quinta na Liga Europa Consulte Mais informação ⮕