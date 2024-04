Greve de professores e servidores paralisa instituições de ensino federal

Uma greve de professores e servidores deve paralisar as atividades de cerca de 230 instituições da rede de ensino federal a partir de quarta-feira (3). A paralisação foi definida em assembleia plena do Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) há uma semana e tende a afetar o funcionamento de escolas e institutos federais em 18 estados.

Dentre as instituições afetadas estão o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro; o Instituto Nacional de Educação de Surdos; o Instituto Benjamin Constant; colégios e escolas federais vinculadas ao Ministério da Defesa; além de toda rede de institutos federais, que oferecem aulas gratuitas do ensino médio, ensino técnico e até ensino superio

Servidores federais de educação iniciam greve na quarta-feiraSindicato diz que pelo menos 230 unidades paralisarão atividades

Bombeiros atendem mais de 230 ocorrências relacionadas a chuvas no RioDoenças de veiculação hídrica preocupam setor de saúde no estado

Estado do Rio teve mais de 230 mil pessoas afetadas pelas chuvas em 30 dias

STM mantém prisão de militares que traficaram 230 kg de cocaína em viaturaO STM (Superior Tribunal Militar) manteve a condenação de um sargento e um soldado do Exército, flagrados em 2022 traficando 230 kg de cocaína em uma viatura militar.

Polícia apreende mais de 230 kg de metanfetamina no GuarujáOperações aconteceram no bairro Morro do Engenho, em Guarujá, litoral sul de São Paulo, nesta semana

Macron condecora novo homem mais rico do mundo na presença de Beyoncé e MuskPatrimônio do premiado é de cerca de 230 bilhões de dólares (R$ 1,14 trilhão)

