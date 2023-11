Gretchen rebate críticas sobre seu visual e lança desafio a profissionais da estética

A cantora Gretchen, de 64 anos, tem lidado com uma nova onda de ataques de haters que não se cansam de dar opiniões sobre o visual dela. Nos últimos dias, a artista usou as redes sociais para rebater algumas críticas que recebeu sobre seu estilo e aparência. Em uma série de vídeos, Gretchen declarou que está satisfeita com o que vê quando se olha no espelho e não vai mudar para agradar aos outros.

Ela também lançou um desafio a profissionais da área estética para que melhorem sua aparência, após mais de quatro anos de harmonização facial. O posicionamento ocorreu depois que uma médica ironizou os procedimentos feitos no rosto de Gretchen, chamando-os de 'desarmonização' facial

:

VALORECONOMİCO: Queda nos rendimentos dos títulos de dez anos nos EUA impacta mercado financeiro brasileiroForte queda nos rendimentos dos títulos de dez anos nos EUA tem impactado positivamente o mercado financeiro brasileiro, com a Bovespa atingindo 120 mil pontos e as taxas de juros de longo prazo caindo para menos de 11,50%.

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Como funciona uma pokébola e como ela guarda criaturas gigantes?Descubra como uma pokébola consegue guardar criaturas gigantes como Charizard e Kyogre em seu interior.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Começou o Global Media Congress 2023 nos Emirados Árabes UnidosComeçou nesta 3ª feira (14.nov) o Global Media Congress 2023, nos Emirados Árabes Unidos. O evento, que vai até o dia 17 de novembro, recebe em Abu Dhabi profissionais e especialistas de mídia e comunicação de todo o mundo. Na abertura do congresso, o ministro da Tolerância e Coexistência dos Emirados Árabes, Sheik Nayan bin Mubarak Al Nahyan, defendeu em discurso que os meios de comunicação social podem promover a cooperação internacional.

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Filmes com classificação R nos Estados UnidosOs filmes com a categorização R (de restricted) são os recomendados apenas para maiores de 18 anos (menores só podem assistir se estiverem acompanhados dos pais ou de responsáveis). Confira uma seleção de 20 filmes ótimos que atingiram uma excelente arrecadação.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Fãs de Taylor Swift acampam em frente ao estádio para garantir lugar nos showsFãs de Taylor Swift montam barracas de camping em frente ao Estádio Nilton Santos para garantir um bom lugar nos shows da cantora americana no Brasil

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Tecnologias antigas que ainda são importantes nos dias de hojeNeste artigo especial, vamos falar sobre sete tecnologias antigas que, mesmo consideradas datadas, ainda permanecem importantes para muitas pessoas atualmente.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »