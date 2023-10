Grávida presa após perseguição em São Cristóvão passa por audiência de custódia

Rio - A grávida presa após uma perseguição em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, vai passar por uma audiência de custódia nesta sexta-feira (27). Yasmin Gomes dos Santos, de 18 anos, estava no carona do veículo alvejado por policiais militares na noite de quarta-feira (25), na Rua São Luiz Gonzaga, que deixou seu marido João Victor Andrade de Oliveira, 22, e a prima dele, Nívea Ághata Fernandes, 24, feridos.

A advogada de Yasmin, Márcia Daflon, no entanto, acredita que o material possa ter sido plantado no interior do veículo. Segundo a Polícia Civil, o carro alvejado pelos agentes foi utilizado em um assalto a um estabelecimento no município de Itaguaí, na Região Metropolitana há cerca de um mês. Yasmin não tem anotações criminais, mas João Victor tem 10 por estelionato, furto, formação de quadrilha e extorsão.

