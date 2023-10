Grávida e primos suspeitos de roubo em São Cristóvão têm prisão preventiva decretada

Rio - A Justiça converteu a prisão em flagrante de Yasmin Gomes dos Santos, de 18 anos, João Victor Andrade de Oliveira, de 22, e a prima dele, Nívea Ághata Fernandes, de 24, em preventiva na tarde desta sexta-feira (27), após audiência de custódia. O trio é suspeito de roubar um celular em São Cristóvão na quarta-feira (25). Eles estavam em um carro, foram perseguidos por PMs e alvejados.

O marido dela, João Victor, estava no banco de trás, foi atingido na perna, socorrido para a unidade de saúde e tem quadro estável. Já prima que dirigia o carro foi baleada com dois tiros no tórax, um no pescoço e um no braço. Segundo a família, ela permanece em estado grave no Hospital Quinta d'Or, em São Cristóvão.

