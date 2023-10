Grátis! Museu Aeroespacial realiza evento com tradicional exibição de aviões

Rio – O Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos, Centro da Cidade vai celebrar o “Mês da Asa”, que marca as comemorações do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, no sábado (28) e no domingo (29). O evento gratuito contará com apresentação da esquadrilha da fumaça, exposição de aeronaves históricas, demonstrações aéreas, oficinas educativas, balonismo e outras atividades.

fotogaleria O evento também vai contar com apresentações de pagode do Nosso Sentimento, no sábado (28) e Grupo Avera, no domingo (29), além de cantor Pedro Felipe, ainda no segundo dia de atividades. Para as crianças haverá contação de história e teatro de fantoches para brincadeiras educativas.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Museu conta história da magia e da bruxaria na Vila Mariana, na Zona Sul de SPEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

KTO: Ganhe aposta grátis de R$10 palpitando na Sul-AmericanaVeja, passo a passo, como ganhar aposta grátis de R$10 na KTO após fazer um palpite na final da Sul-Americana Consulte Mais informação ⮕

O GLOBO promove aulão grátis de revisão para o Enem na internet; saiba como acessarEvento tem participação do professor Noslen, dono do maior canal digital de ensino de língua portuguesa no país, e mais sete especialistas Consulte Mais informação ⮕

Steam: jogo de terror grátis brasileiro é assustador e roda em PC fracoCom campanha rápida e menos de 1 GB de memória, game brasileiro já recebeu indicações em premiação! Conheça Teleforum Consulte Mais informação ⮕

Nintendo Switch recebe um dos melhores indies de 2023 com demo grátis!Dave the Diver, um dos games mais populares do PC em 2023, finalmente deu as caras no Nintendo Switch! Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 26/10O sétimo dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Time Brasil. Consulte Mais informação ⮕