Grêmio vence o Coritiba e se mantém no G4 do Campeonato Brasileiro

Mas quem abriu o placar foi o Grêmio. Aos 26 minutos, Villasanti aproveitou uma falha de William Farias, tabelou com Galdino e tocou para o gol, sem chances de defesa para Gabriel. Nos acréscimos do primeiro tempo, o defensor do Coxa salvou a equipe de ir para o intervalo com uma desvantagem maior no placar. Com uma cobrança de escanteio de Cristaldo, Carballo conseguiu o desvio na primeira trave, mas Gabriel se apresentou rápido e fez uma grande defesa.No segundo tempo, o Coritiba conseguiu buscar o empate. Marcelino Moreno sofreu uma falta na área e a arbitragem marcou um pênalti em favor ao Coxa.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o Grêmio marcou o segundo com um grande destaque para Luis Suárez. Em uma jogada bem trabalhada, Suárez deixou Diogo no chão e serviu Ferreira, que garantiu a vitória da equipe gaúcha.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 53 pontos e chega a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba segue na vice-lanterna da competição com 23 pontos e ainda flerta bastante com a possibilidade de rebaixamento para a série B.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Bahia em casa. A partida será no sábado (4), às 19h30 (de Brasília). O Coritiba, por sua vez, joga no domingo (5), no Couto Pereira, contra o Goiás, às 18h30 (de Brasília).Villasanti se consolida como um dos principais nomes do Grêmio nesta temporada

