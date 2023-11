Grêmio vence o Coritiba e se consolida no G4 do Brasileirão

E o Coritiba melhorou, passou a jogar em cima do Grêmio, e conseguiu o empate em um pênalti após Marcelino ser derrubado na área. Robson cobrou no meio do gol e empatou. O Grêmio acordou após levar o empate, Renato trocou jogadores para tentar a vitória, e uma jogada de Luis Suárez pela esquerda, fez a bola chegar em Ferreira para uma conclusão forte, garantindo a vitória gremista.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Coritiba e Grêmio?Coxa e Imortal prometem duelo animado no Couto Pereira

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Ferreira marca no fim, Grêmio supera Coritiba e alcança terceira vitória consecutiva no BrasileirãoCom o triunfo em Curitiba, o Grêmio chegou a três vitórias consecutivas na competição e chegou aos 53 pontos

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Grêmio vence o Coritiba e se mantém no G4 do Campeonato BrasileiroO Grêmio venceu o Coritiba por 2 a 1 em partida disputada no Couto Pereira, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Coritiba x Grêmio: onde assistir ao vivo, escalações e horárioVeja onde assistir e prováveis escalações Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Ferreira decide, Grêmio bate o Coritiba e emplaca 3ª vitória seguidaNo Couto Pereira, o Grêmio levoua melhor sobre o Coritiba, pela 31ª rodada

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Lanterna das Eliminatórias, Bolívia contrata técnico brasileiro que não venceu em 2023Antônio Carlos Zago assume a seleção boliviana depois de trabalho ruim no Coritiba em 2023

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕