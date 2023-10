Grêmio lança álbum de figurinhas para comemorar aniversário

Publicação conta com momentos históricos do Imortallançará no sábado (28), na loja oficial do clube em sua Arena, um álbum de figurinhas que conta momentos grandiosos da história do clube, em comemoração aos 120 anos do clube, comemorado no mês de setembro.Além de momentos históricos da trajetória do clube, grandes jogos, conquistas e personagens marcantes do Imortal integram o conteúdo do álbum.

Durante o evento de lançamento, alguns ídolos do Tricolor participarão de uma sessão de autógrafos, das 14h30 às 17 horas (horário de Brasília). Alguns campeões mundiais de 1983 estão confirmados, como Mazaropi, Paulo Roberto, Baidek, Paulo Cezar Magalhães e China. Galatto é outro ídolo gremista confirmado no evento.

- É um registro inédito que atinge todas as camadas da nossa torcida, tanto as crianças, quanto jovens e adultos. O álbum está muito bem feito, com a participação e o aval da equipe do nosso Museu. É uma verdadeira declaração de amor do Grêmio - declarou o presidente do clube, Alberto Guerra. headtopics.com

O álbum de figurinhas em comemoração ao aniversário do Grêmio estará disponível para o torcedor em versão capa brochura por R$ 15,00 e capa dura por R$ 54,90. Os envelopes com cinco figurinhas serão vendidos por R$ 4,00 cada. O produto estará disponível em bancas de jornal, na GrêmioMania Megastore, localizada na Arena do Grêmio, na Panini Point Viva Open e na Loja Panini.

