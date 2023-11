Grêmio bate o Coritiba, vence pela 3ª vez seguida e continua entre os melhores do Brasileirão

Antes deste jogo, o time gaúcho tinha vencido o Flamengo, por 3 a 2, e o América-MG, por 4 a 3, comprovando a tese do técnico Renato Gaúcho de ser um time muito ofensivo. Tem o melhor ataque da competição com 52 gols.

Nem o relógio tinha marcado o primeiro minuto e o Coritiba quase abriu o placar. Na verdade, perdeu uma grande chance nos pés de Garcez. Ele pegou a rebatida da defesa, ficou de frente com o goleiro Gabriel Grando, porém, tentou dar uma ‘cavadinha’ e mandou a bola por cima do travessão.

Passado o susto o Grêmio tratou de equilibrar as ações, principalmente, dominando o setor de meio-campo. E fez seu gol aos 26 minutos, quando Willian Farias perdeu a bola na frente da área para Villasanti, que tabelou com Éverton Galdino. Ele entrou na área e bateu cruzado na saída do goleiro Gabriel para fazer 1 a 0.

Pouco depois, o meia Pepê sentiu uma lesão na perna esquerda e acabou substituído por Carballo. Ao mesmo tempo, a torcida da casa vaiava a cada vez que Farias pegava na bola, culpando-o pelo gol sofrido. O grêmio era melhor e quase ampliou aos 39 minutos, após cobrança de escanteio de Reinaldo. Houve o desvio de cabeça de Carballo na primeira trave e o lateral Victor Luis aliviou a bola na segunda trave, quase em cima da linha de gol.

O Coritiba voltou mudado dos vestiários com o atacante argelino Slimani no lugar do volante Matheus Bianqui. E impôs pressão ao visitante. Aos 11 minutos, Cristaldo tentou aliviar e pisou no pé de Marcelinho Moreno, dentro da área, cometendo o pênalti. Três minutos depois, após confirmação do VAR, Robson cobrou na segurança, forte e no meio do gol. Gabriel Grando caiu do lado direito. Tudo igual: 1 a 1.

