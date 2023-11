GP de São Paulo: Organização enfeita rua Oscar Freire com bandeiras

Apesar da corrida do GP de São Paulo acontecer só no domingo (5), os carros da principal categoria do automobilismo mundial já vão tomar conta da pista de Interlagos na sexta, com o primeiro treino livre e a classificação para a corrida sprint. Programação completa do GP de São Paulo de F1Sexta-feira, 3 de novembro11h20 - Treino livre 1 (Bandsports, Band.com.br e Bandplay)14h30 - Classificação (Band, Bandsports, Band.com.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Rio e São Paulo são destinos mais buscados para o feriado; o que fazer nas cidadesPorto Alegre e Salvador também aparecem entre as cidades brasileiras mais buscadas para os dias de folga em novembro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Mais duas metralhadoras furtadas de quartel em São Paulo são recuperadas no RioNa ação, além das armas do Exército também foi apreendido um fuzil calibre 7,62 mm, cuja origem é investigada

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Exército e PM fazem operação para resgatar armas furtadas em quartel de SPMandados de busca e apreensão são cumpridos em Guarulhos, na Grande São Paulo

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Polícia procura proctologista acusado de abusar pacientes em São PauloNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Bolsa de São Paulo tem nova queda repercutindo Fernando HaddadBolsa de São Paulo tem nova queda repercutindo Fernando Haddad

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Justiça decreta prisão de jovem após atropelar e matar 3 idosas em São PauloJustiça decreta prisão de jovem após atropelar e matar 3 idosas em São Paulo

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕