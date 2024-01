Governo se reúne com a farmacêutica Takeda para definir estratégia de vacinação contra a dengue

Nesta segunda-feira, governo se reúne com a farmacêutica Takeda para definir quem receberá as doses disputadas; secretarias locais apelam de drones a líderes religiosos para combater disseminação do mosquitoA estratégia de vacinação contra a dengue no país, prevista para começar em fevereiro, será norteada por uma reunião técnica hoje entre o Ministério da Saúde, a farmacêutica Takeda, secretarias de Saúde e entidades da sociedade civil.

Face ao desafio da limitada capacidade de produção do laboratório, dois anos de recorde de mortes consecutivos pela doença e expectativa de até 5 milhões de casos em 2024, governo federal, estados e municípios tentam criar diferentes estratégias de combate à dengue.O ministério anunciou a incorporação da Qdenga no Sistema Único de Saúde (SUS) no final de dezembro. A proposta de estratégia de vacinação que a fabricante sugeriu à pasta é imunizar apenas crianças de 4 anos e adultos de 55. O ministério, contudo, avalia incluir mais idades na vacinação, conforme apurou o GLOB





