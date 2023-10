Governo publica regras para mercado de apostas esportivas no Brasil; saiba o que muda

O Ministério da Fazenda publicou, nesta sexta-feira 27, uma portaria com regras e obrigações para empresas de apostas esportivas que operam no Brasil. O documento delimita as atividades das “bets” no mercado brasileiro, bem como a regulamentação trabalhista e a necessidade de representação subsidiária nacionais de empresas estrangeiras que queiram atuar no País.

A maioria das regras reforça aquelas criadas pela medida provisória editada pelo governo federal em julho. No entanto, a MP não foi apreciada pelo Congresso e perdeu a validade. O governo então apresentou um projeto de lei sobre o tema, em trâmite no Senado Federal. O PL regulamenta o prêmio dos apostadores, a outorga das empresas no Brasil e a taxação de receitas advindas de apostas. A taxa prevista é de 18% sobre a receita bruta das empresas.

