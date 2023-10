Governo publica decreto que regulamenta mercado de apostas online

O governo federal publicou, nesta sexta-feira (27), regras para que empresas de apostas online, as chamadas “bets”, possam funcionar legalmente no Brasil. A portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) define que as regras se aplicam a todas as empresas que exploram comercialmente a “modalidade lotérica de apostas de quota fixa no território nacional”. De acordo com as normas divulgadas, não haverá limite de autorizações para funcionamento.

As “bets” também terão que “implementar políticas de prevenção à manipulação de resultados e à lavagem de dinheiro”. Empresas que possuam atletas ou dirigentes esportivos em seu quadro estão vetadas. Proposta no Congresso Em julho, o governo publicou uma Medida Provisória estabelecendo regras para o setor que ainda não foi apreciada. Porém, está em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei para regular as “bets”.

