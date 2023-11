Governo prevê GLO para atuação de militares em 3 portos e 2 aeroportos de Rio e SP; veja onde

Há menos de uma semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não decretaria uma GLO sob sua Presidência. Nesta quarta-feira, sem se referir ao posicionamento, afirmou que a situação era "muito grave" e que seria uma ação pontual restrita a portos e aeroportos.

— Esse decreto estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. E, por isso, estou fazendo esse decreto de GLO especificamente para portos do Rio, Itaguaí, Santos e nos aeroportos do Galeão e Guarulhos — disse o presidente Lula.Freddy Krueger, Jason e noiva do Chucky: policiais peruanos se fantasiam para o Halloween e prendem traficantes

Jovem com sequelas por cheiro de pimenta é reanimada após bronco-espasmo e mãe faz apelo à Justiça por homecare: 'Preciso de ajuda' Thaís Medeiros, 26, teve reação asmática gravíssima e rara ao sentir odor do tempero em fevereiro.

10 mil presos e 3 mil processados, incluindo menores, por protestos pela democracia em Hong Kong, mostra relatório inédito Número de prisões de acusados de participação nas manifestações foi muito maior do que em movimentos anteriores, de acordo com dados compilados por pesquisadores da Universidade de Georgetown

Lula anuncia operação de GLO em portos e aeroportos no Rio e em São Paulo para conter crime organizado

