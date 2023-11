Governo prevê contingenciamento de recursos para manter meta do déficit zero

Para tentar manter a meta do déficit zero, membros do governo já preveem um contingenciamento (bloqueio) de recursos para o início do ano que vem. O valor, no entanto, é alvo de divergências. Dentro do governo, as estimativas são de R$ 23 bilhões de bloqueio ou R$ 53 bilhões — limite permitido pelo arcabouço fiscal.

Fernando Haddad, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o relator da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), Danilo Forte (União-CE), a ministra do Planejamento, Simone Tebet e outros membros do governo. Haddad tem defendido o valor entre R$ 23 bilhões e R$ 26 bilhões e condicionado isso à aprovação dos projetos que estão no Congresso. Além do contingenciamento, foi colocado na mesa a possibilidade de uma revisão da meta no primeiro trimestre do ano que vem, caso não seja atingida até lá

G1: Argentina terá sua primeira santa em 2024A Argentina terá sua primeira santa em 2024, quando a igreja católica deve canonizar a beata María Antonia de Paz y Figueroa, conhecida como Mama Antula. O país já possui um santo, José Gabriel del Rosario Brochero, canonizado em 2016.

CNNBRASİL: Vitória-BA garante vaga na Copa do Brasil de 2024 após título da Série BO Vitória-BA conquistou uma vaga na Copa do Brasil de 2024 após vencer a Série B. O time se tornou o 84º participante garantido no torneio e terá a chance de disputar o prêmio milionário e uma vaga direta na Copa Libertadores de 2025. As vagas restantes serão distribuídas através do Campeonato Brasileiro e da Copa Santa Catarina.

JORNALOGLOBO: Força Nacional prorroga presença no Rio de Janeiro até janeiro de 2024O ministério da Justiça decidiu prorrogar a presença da Força Nacional no Estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de janeiro de 2024. A operação será comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e terá como foco o patrulhamento ostensivo em rodovias federais do Rio. O trabalho envolve a mobilização de 300 agentes e 80 viaturas.

G1: Agora vai? Empresa traz patinetes elétricos para o Brasil, mesmo com fracassos de Lime, Uber e GrowAgora vai? Empresa traz patinetes elétricos para o Brasil, mesmo com fracassos de Lime, Uber e Grow g1

G1: Comer pepino com pó de gelatina diet? Dica de Kéfera para combater compulsão alimentar é criticada por nutricionistas; entendaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

