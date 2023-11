Governo pagará auxílio de R$ 2.640 a pescadores afetados pela seca no Norte do Brasil; veja cidades

Segundo o governo, o auxílio será pago em parcela única para pescadores artesanais beneficiários do Seguro Defeso que estão cadastrados em municípios em situação de emergência.Conforme a MP, o pescador terá direito ao pagamento do auxílio mesmo que receba outros benefícios assistenciais ou previdenciários.

Caberá ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) montar a lista de trabalhadores que terão direito ao benefício. Os recursos virão do Ministério da Previdência Social. Cidades beneficiadas Confira, a seguir, a lista de cidades que foram contempladas pela Medida Provisória.

