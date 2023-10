Governo municipal investe na capacitação dos advogados da Subsecretaria de Justiça

Campos - “Efetividade dos Direitos Fundamentais” define o XIV Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, que acontece em Belo Horizonte (MG) e a iniciativa do governo de Campos dos Goytacazes (RJ) de investir na capacitação das equipes de advogados que fazem parte da Subsecretaria de Justiça e Assistência Judiciária.O objetivo do governo é melhorar ainda mais o acesso da população aos serviços judiciários.

A subsecretaria é vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social. A subsecretária, Danielle Campos, resume que nos três dias de congresso, as equipes participaram de uma série de palestras sobre o desenvolvimento e divulgação do Direito das Famílias, com ênfase na força representativa da sociedade no que diz respeito às suas relações e aspirações sociofamiliares.

