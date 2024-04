Governo minoritário de centro-direita assume o poder em Portugal

02/04/2024

O governo minoritário de centro-direita de Portugal, liderado pelo primeiro-ministro Luis Montenegro, assume o poder em meio a dúvidas sobre sua sobrevivência e enfrentando um Parlamento fragmentado. A coligação Aliança Democrática (AD) venceu as eleições por uma pequena margem e precisará do apoio do partido de extrema direita Chega ou do Partido Socialista (PS) para aprovar legislação.

Portugal, Governo, Centro-Direita, Parlamento, Eleições, Coligação, Aliança Democrática, Partido De Extrema Direita, Chega, Partido Socialista, Legislação