Governo Lula só planeja controlar a Petrobras

m 2019, foi demitido após uma apuração interna que constatou desvios em verbas de publicidade e eventos. Em abril, o presidente da estatal, o petista Jean Paul Prates, já havia tentado nomeá-lo gerente executivo, porém a recontratação foi barrada pela empresa em razão das irregularidades do passado.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O_ANTAGONISTA: O truque de Prates para reintegrar demitido por corrupção à PetrobrasIndicação pessoal de Lula, Luís Fernando Nery voltou à estatal formalmente como interino para driblar compliance

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Déficit zero é dado como morto no governo Lula, mas ministros batem cabeça sobre nova metaDéficit zero é dado como morto no governo Lula, mas ministros batem cabeça sobre nova meta

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Demitida do Ministério do Esporte, Ana Moser ganha novo cargo no governo LulaA nomeação de Ana Moser foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (31) como integrante titular do conselho fiscal do Sesc

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Governo Lula discute alteração na meta de déficit zero em 2024O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nega irritação diante de perguntas, mas não confirma manutenção do objetivo fiscal

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Lira alertou Lula sobre insatisfações da Câmara com o governoLula se reiniu com Lira nesta terça-feira (31) para tratar da agenda de votações de interesse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: A conta do governo Lula para fechar o déficit zero... ou 0,25% e 0,5%

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕