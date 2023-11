Governo Lula aumenta impostos sobre armas de fogo e munições

A medida se alinha com uma perspectiva conceitual de desarmamento da população civil, de recadastramento das armas em circulação e de combate à criminalidade”, disse o Palácio do Planalto em comunicado.

Desde que assumiu o cargo, Lula já fez diversas mudanças na política de armas. O presidente editou um decreto que alterou as regras de porte e posse de armas para civis, reduziu o número de armamento permitido para caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) e limitou o funcionamento de clubes de tiro.

