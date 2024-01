Governo lança edital do primeiro concurso público unificado para selecionar 6,6 mil servidores

O governo lançou o edital do primeiro concurso público unificado para selecionar 6,6 mil servidores. Agora é possível saber as vagas por tipo de formação, órgão do governo e cargo. A prova única está marcada para o dia 5 de maio e estima-se que o concurso receba de 2 a 3 milhões de inscritos. A maioria das vagas é para candidatos de nível superior, com salários de até R$ 23 mil.





