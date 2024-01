Governo federal vai publicar editais do Concurso Público Nacional Unificado

O governo federal vai publicar nesta quarta-feira os editais do Concurso Público Nacional Unificado, que vai oferecer 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. Os documentos informarão os blocos temáticos, conteúdos, critérios de classificação e desclassificação, lista de espera, cadastro de reserva, validade do certame, cronograma completo e composição das notas finais.

As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro e a realização da prova, que será aplicada pela Fundação Cesgranrio, está prevista para 5 de maio, em 217 cidades de todo o país. Uma única inscrição valerá para selecionar os candidatos para mais de um órgão, de nível médio e superior. Os aprovados deverão ser convocados para a posse em 5 de agosto. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, cuja pasta coordena o concurso, vai conceder uma entrevista coletiva sobre os editais a partir das 14h30 desta quarta, acompanhada de integrantes da sua equip





VEJA » / 🏆 5. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Mickey Mouse entra em domínio público em 2024A Walt Disney Company vai perder a capacidade de restringir o uso da imagem do personagem por parte de terceiros, uma vez que este ingressará no domínio público. Pela legislação norte-americana, o mascote, criado para um desenho animado em 1928, está programado para perder a proteção pelo direitos autorais.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Lojas de automóveis chinesas atraem grande público em São PauloA Avenida Europa, na região dos Jardins, em São Paulo, é conhecida pelas lojas de automóveis, que enfileiram vitrines com modelos, principalmente de luxo, nos dois lados da via. Na tarde do sábado passado (8), os pontos de venda das marcas chinesas chamavam a atenção pela quantidade de visitantes. Um burburinho de gente tomava conta do espaço da BYD. O estacionamento da loja estava lotado e para ser atendido por algum dos vários vendedores disponíveis era preciso deixar o nome numa lista preparada pela atendente que organizava a entrada dos interessados. Alguns possíveis clientes estavam sozinhos. Mas a maioria levou a família - maridos, esposas, filhos

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Autoridades se reúnem no Congresso Nacional para ato Democracia InabaladaConvocadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as principais autoridades da República estão reunidas nesta segunda-feira (8/1) no Congresso Nacional para o ato Democracia Inabalada, que marca o aniversário de um ano dosNaquele dia, milhares de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), insatisfeitos com a eleição e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT),O ato no Congresso conta, além de Lula e seus ministros, com o presidente do Senado (Rodrigo Pacheco), governadores de Estado e ministros do STF, como Luís Roberto Barroso (presidente da Corte) e Alexandre de Moraes (presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral).'Metrô no céu': maior teleférico do mundo é transporte público essencial em bairros de La PazNo entanto, governadores aliados de Bolsonaro não devem comparecer, diferentemente do que ocorreu no ato realizado no Palácio do Planalto no dia seguinte aos ataques, em que ficou marcada a forte união contra os extremistas

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Ato em defesa da Democracia ocorre no Congresso NacionalUm ano após os atos criminosos de 8 de janeiro, ocorre nesta segunda-feira, às 15h, um ato em defesa da Democracia, no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento contará com a presença dos chefes dos Três Poderes: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o presidente do Supremo, Luis Roberto Barroso; e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ato para marcar primeiro ano dos ataques antidemocráticos será realizado no Congresso NacionalO presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou um ato para marcar o primeiro ano dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O evento, chamado de Democracia Inabalada, será realizado no Salão Negro do Congresso Nacional e contará com a presença de cerca de 500 convidados, incluindo autoridades dos Três Poderes.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional se prepara para um ano agitado em 2024O próximo ano deverá ser tão agitado quanto foi 2023, no Congresso Nacional. O fim da reeleição para cargos do Executivo, a regulamentação da reforma tributária e a regulação da inteligência artificial (IA) são alguns dos temas que deverão ser priorizados nas discussões e votações no Senado e/ou na Câmara dos Deputados.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »