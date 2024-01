Governo federal anuncia novo plano para o desenvolvimento da indústria

O governo federal anunciou nesta segunda-feira, 22, um novo plano para o desenvolvimento da indústria nos próximos dez anos. O pacote envolve volumes bilionários em financiamentos, reduções de impostos e outros incentivos, visando estimular os investimentos, a modernização, a digitalização e as exportações do setor, além de fomentar a transição para uma economia verde.

Batizado de Nova Indústria Brasil , o programa traça políticas para o setor até 2033, além de um plano de ações e disponibilização de recursos específicos para o período de 2024 a 2026, ou seja, até o final do atual mandato. Ele reúne e amplia projetos que já haviam sido lançados ao longo do ano passado, além de abrir novas frentes de incentivos. O plano inclui um pacote de 300 bilhões de reais em crédito, até 2026, voltados, em grande parte, para projetos em pesquisa e inovaçã





