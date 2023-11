Governo estuda nova lista de brasileiros para deixar a Faixa de Gaza

O governo estuda elaborar uma nova lista de brasileiros e parentes próximos que querem deixar a Faixa de Gaza e, com isso, escapar da guerra entre Israel e o Hamas. O assunto deve ser discutido, nesta quinta-feira, em uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler Mauro Vieira. Segundo interlocutores da área diplomática, até o momento há uma demanda de mais de 60 pessoas que querem ser resgatadas e vir para o Brasil em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

A primeira leva de 32 brasileiros e parentes chegou a Brasília na noite da última segunda-feira. Parte de grupo desembarcou em São Paulo na manhã desta quarta. A avaliação é que o processo será demorado e marcado por uma negociação até mais complexa do que a que ocorreu com a primeira lista. Dos cerca de 7 mil estrangeiros que tentavam atravessar a fronteira entre Gaza e o Egito, apenas a metade conseguiu sai

