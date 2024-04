Governo estuda linhas de crédito para emissoras de TV se adaptarem à tecnologia de TV 3.0

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse, na manhã desta quarta-feira (3), que o governo estuda linhas de crédito subsidiadas para as emissoras de TV aberta se adaptarem à implantação da tecnologia de TV 3.0 no Brasil. Segundo o ministro, já existem reuniões agendadas com bancos de fomento para estudar a possibilidade.

“Nós temos defendido isso justamente por entender a necessidade para que o setor de radiodifusão implemente essa nova geração da televisão aberta brasileira de forma mais rápida para a população, e isso carece de muito investimento", disse. "E sabemos que o setor da foi extremamente atingido recentemente com a chegada das mídias digitais, das redes sociais, que pegou um bolo significativo das receitas do setor”. A fala foi durante evento de apresentação da tecnologia, na sede do Ministério das Comunicações, em Brasíli

