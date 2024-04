Governo estuda criar linhas de crédito para emissoras investirem na TV 3.0

03/04/2024

Tecnologia Notícia

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou nesta quarta-feira (2) que o governo estuda criar linhas de crédito para as emissoras investirem na nova tecnologia de transmissão, a TV 3.0. Segundo o ministro, o governo discute o financiamento porque as emissoras têm perdido receita, devido à competição com as plataformas de streaming e redes sociais.

